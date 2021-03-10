Дружина зірки "Квартал 95" Євгена Кошового, Ксенія, вразила соковитими кадрами

Як передає Politeka.net, 36-річна колишня танцівниця та власниця українського бренду одягу Ксенія Кошова опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram серію архівних фото, на яких позувала під час відпочинку в теплих краях.

Ностальгуючи за тропічним раєм, дівчина не втримала емоцій.

"Ось хочу прямо зараз! Ось прям під пальму!!! Мрію!!! І знаю, що все збудеться 💃", - підписала знімки Кошова.

Ксенія позувала в джунглях у світлому брючному костюмі. Красуня спочатку трохи розсунула поли курточки, засвітивши білу смужку тіла та даючи зрозуміти, що на ній немає нижньої білизни. Потім дружина Кошового й зовсім розкріпачилася під пальмою, повністю знявши верх. З вологим волоссям, скромниця Ксенія повернулася до камери спиною, спокусивши ніжним силуетом.

Користувачі прийшли в захват, коментуючи побачене:

"Богиня!🔥поєднання краси і добра!😍"

"Обов'язково!!😉Мене тільки не забудь взяти!😆"

"Мрії повинні збуватися!"

Раніше ми розповідали, Кошова вразила яскравою фотосесією з дочками - 13-річною Варварою і 5-річною Серафимою. Всі втрьох дівчата позували, ніби виринаючи з квітів - в подібних позах і з однаковими виразами облич.

"Квітник🌺 🌸 🌼", - підписала знімки дружина гумориста.

"Класно вийшло!!!", "Неймовірні красуні", "а очі-то😍", "Варя дуже красива вийшла на фото😍", "Дочка вилита мама, хоча росла копією тата😍", - відреагували шанувальники.

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Як повідомляла Politeka, дружина Євгена Кошового розкрила деталі трагедії, яка назавжди змінила її життя: "вбили в під'їзді...".