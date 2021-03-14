Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий похвалився артистизмом дружини, яка зважилася на забавну витівку
Цього року зима ніяк не хоче відпускати українців, дивуючи мінусовими температурами і снігом майже в середині березня. Однак, деякі бачать в цьому не тільки негатив, але і привід для жартів і розіграшів. Так, своїх підписників в Instagram вирішила повеселити дружина Євгена Кошового Ксенія, повідомляє Politeka.net.
Вона опублікувала коротке відео, на якому наочно показала, як березневий сніг допомагає їй підбадьоритися. На кадрах Кошова з'являється поруч з високим заметом.
"Ну що, друзі, пора підбадьоритися! Сніжок! А-а-а!", - з таким криком Ксенія несподівано "занурюється" обличчям в замет.
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Однак, на цьому її витівка не закінчилася: красуня тут же піднімається зі снігу з палицею «стирчить» у неї прямо з ока. Дружина гумориста починає голосно кричати, а сам Кошовий кричить десь за кадром. Втім, ця частина виявилася просто розіграшем, адже Ксенія сама тримала палицю у свого обличчя.
Чоловік гідно оцінив акторський талант своєї дружини і перепостив її відео на своїй сторінці.
"Ну артистка", - з явною гордістю підписав кадри Кошовий.
Очевидно, що пара точно не нудьгує в компанії один одного.
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