Зірка шоу-балету Freedom і дизайнер одягу Ксенія Кошова, дружина коміка Євгена Кошового з "Квартал 95", похвалилася квітами, подарованими на свято

Як передає Politeka.net, 36-річна Ксенія у своєму Instagram розмістила несколько казкових фото на яких позувала вона і її дочки: 13-річна Варвара і 5-річна Серафима.

"Квітник🌺 🌸 🌼", - написала дружина відомого коміка.

На фото серед букетів квітів, обличчя Ксенії і двох дочок Кошових. Яскраві квіти підкреслили красу вигляду Ксенії. Дружина відомого гумориста в тегах позначила Євгена Кошового, тим самим даючи зрозуміти, що квіти подарував чоловік красуні.

У "квітковому раю" обрамляють обличчя тюльпани, крокуси, Мімоза, іриси... Фоловери почали коментувати фото, дарма що те, що сьогодні свято:

"Класно вийшло!!!", "Неймовірні красуні", "Дуже красиво!!!!", "Красуні!!!!!!❤️❤️😀❤️🔥🔥🔥", "😍Ксю.... Ну ти зрозумівши❤️", "Дуже гарне фото 💕 🌹 ", "А очі-то 😍", "Варя дуже красива вийшла на фото😍", "Дочка вилита мама, хоча росла копією тата😍", - написали шанувальники під знімками

Раніше Ксенія Кошова у своєму інтерв'ю Ганні Олицької на її YouTube-каналі відверто розповіла про те, перед якими труднощами постала під час своєї роботи в балеті "Freedom".

Нагадаємо, що, 13-річна дочка Євгена Кошового з " Квартал 95 "привела в будинок бойфренда:"зарано, так".

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