Жена украинского юмориста Евгения Кошевого Ксения показала себя в новом наряде

Как пишет Politeka.net, Ксения не так часто появляется на публике и занимается воспитанием дочек. Но есть у красотки маленькая страсть - Кошевая любит позировать для одного из украинских брендов, который создает одежду.

В этот раз Ксения показалась в штанах и пиджаке, а волосы решила оставить распущенными. На одном из кадров девушка распахнула наряд, показывая плоский животик и черный топ, который сжимал бюст Кошевой. Красотку сфотографировали множество раз, чтобы показать новый наряд во всей красе.

"Ксения Кошевая", "Хочу на море", "Море", "Квартал 95", - было написано тегами под публикацией.

Фанаты посмотрели видео несколько сотен раз и не писали комплименты красотке, но так и хочется добавить: "Элегантная красота, можно любоваться вечность".

Мы писали, что Ксения Кошевая, супруга украинского комика Евгения Кошевого, рассказала неожиданные подробности о жизни со звездным мужем.

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм девушка решила представить нежное фото с супругом, под которым написала целое обращение к нему. Дело в том, что Евгений празднует свой день рождения, по этому поводу Ксения решила раскрыть подробности личной жизни со звездой Квартала 95.

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