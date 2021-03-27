Младшая дочь звезды «Квартал 95» Евгения Кошевого напугала маму рассказом о том, чем она занималась в выходной
Ксения Кошевая поделилась забавным видео со своей младшей дочкой Серафимой в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На кадрах девочка развлекается во дворе с самокатом. Она показывает маме свои руки, которые оказались сильно перепачканы в земле.
«Как дела, Сим?», - поинтересовалась мама.
На это девочка молча показала ей большие пальцы. При этом, выглядела она не очень радостно.
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«Что делала?», - снова спросила дочь Ксения.
Ответ ее дочери оказался весьма неожиданным.
«Копала. Улитку…мертвую», - рассказала девочка.
«Как? А чего она мертвая-то?», - удивилась жена Кошевого.
На этот вопрос Серафима не смогла дать внятного ответа.
«Потому что она мертвая», - грустно сказала девочка и вздохнула.
Судя по этому рассказу, день у Серафимы явно выдался очень насыщенным.
Ранее мы писали, что Ксения показала, как они проводят время с младшей дочерью.
Сперва шестилетняя Серафима взялась за маму, решив ее преобразить. Девочка принялась красить маме губы. Но, вот представления о том, как должен выглядеть идеальный макияж у них разошлись.
«Может хватит? Сим, ну ты размазываешь уже мне», - пожаловалась Ксения.
Напомним, жена Кошевого из "Квартал 95" на пляже блеснула не только роскошными ножками: "В безупречном...".
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Также Politeka писала, что "перекошенный" Кошевой из "Квартал 95" возле девушки в белом халате показал, как преображается по щелчку: "Если вдруг…".