Младшая дочь звезды «Квартал 95» Евгения Кошевого напугала маму рассказом о том, чем она занималась в выходной

Ксения Кошевая поделилась забавным видео со своей младшей дочкой Серафимой в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах девочка развлекается во дворе с самокатом. Она показывает маме свои руки, которые оказались сильно перепачканы в земле.

«Как дела, Сим?», - поинтересовалась мама.

На это девочка молча показала ей большие пальцы. При этом, выглядела она не очень радостно.

«Что делала?», - снова спросила дочь Ксения.

Ответ ее дочери оказался весьма неожиданным.

«Копала. Улитку…мертвую», - рассказала девочка.

«Как? А чего она мертвая-то?», - удивилась жена Кошевого.

На этот вопрос Серафима не смогла дать внятного ответа.

«Потому что она мертвая», - грустно сказала девочка и вздохнула.

Судя по этому рассказу, день у Серафимы явно выдался очень насыщенным.

Ранее мы писали, что Ксения показала, как они проводят время с младшей дочерью.

Сперва шестилетняя Серафима взялась за маму, решив ее преобразить. Девочка принялась красить маме губы. Но, вот представления о том, как должен выглядеть идеальный макияж у них разошлись.

«Может хватит? Сим, ну ты размазываешь уже мне», - пожаловалась Ксения.

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