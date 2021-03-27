Жена известного юмориста Евгения Кошевого, звезды "Квартал 95", Ксения показала себя в интересном наряде

Как пишет Politeka.net, Ксения Кошевая не очень любит публичность. Но красотка обожает участвовать в показах брендовой одежды и сотрудничает с киевскими компаниями. И хотя у красотки две красавицы-дочери, это не мешает Ксении быть в отличной форме и радовать фигурой.

В этот раз Кошевая позировала в интересном пляжном платье с эффектным разрезом. Девушка показалась в наряде среди деревьев и во время прогулки по пляжу. Но больше всего интересен кадр, где в разрезе можно увидеть восхитительные ножки красотки. Ксения стояла на носочках, впечатляя грацией.

"Безупречное лето в безупречном наряде", - написано под коротким роликом.

Мы писали, что Ксения Кошевая, супруга украинского комика, звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого, обескуражила публику откровенным фото.

Девушка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в пиджаке-платье в мелкую черно-белую клеточку. Изюминкой восхитительного наряда стало то, что Ксения "забыла" надеть нижнее белье, засветив умопомрачительную картину в глубоком декольте.

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