Жена украинского шоумена Евгения Кошевого Ксения восхитила свежим образом

На фото красотка позировала в длинном платье в нежных цветах, а образ дополнила поясом, подчеркнув идеальную талию. Волосы у звезды остались распущенными, а так как в наряде было декольте, то снимок вышел еще и немного пикантным. Рядом с Ксенией Кошевой позировала киевская модель, которая показывалась в синих штанах и с красным верхом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку в Инстаграм.

На втором фото Ксения уже показалась одна, шагая вперед, пока ее снимали. Красотка завораживала грацией, демонстрируя роскошную фигуру. На последнем фото снова была киевская модель, которая отвела игривый взгляд, а потянула за синий пояс, добавляя немного пикантности образу.

Фанаты поставили десятки лайков, но не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Поразительная роскошь, Евгению очень повезло".

Сообщалось, что супруга юмориста Евгения Кошевого из "Квартал 95" показала милую фотосессию с дочками и мужем.

Супруга "кварталовца" Евгения Кошевого Ксения, в отличие от мужа не очень публичная. Он редко появляется на светских мероприятиях и больше занята воспитанием детей – дочек Варвары и Серафимы, которые здорово повзрослели за последнее время. А недавно в своем Instagram женщина опубликовала трогательные фотографии с мужем и детьми, на которых они выглядят очень счастливыми.

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