Жена украинского юмориста Евгения Кошевого из "Квартал 95" Ксения Кошевая показала себя в новом образе
На фото Ксения позировала в брюках и пиджаке, под которым белья н ебыло. Девушка позировала в лесу, сидя на срубленных деревьях. Кошевая запрокинула голову, оставив волосы распущенными, а глаза закрыла от удовольствия. Жена Евгения решила показаться босой, демонстрируя роскошные ножки. Снимок вышел легким и свежим, ведь Ксения выглядит эффектно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку в Инстаграм.
"Эта весна не похожа ни на одну из тех , что были раньше , но она все равно очень красивая", - написано под публикацией.
"Фанаты поставили несколько сотен лайков, включая красотку Екатерину Никитину из "Женского квартала", а также написали несколько комментариев:
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Мы писали, что звезда шоу-балета Freedom и дизайнер одежды Ксения Кошевая, похвасталась цветами, подаренными на праздник.
"Цветник", - написала жена известного комика.
На фото среди букетов цветов, лица Ксении и двух дочерей Кошевых. Яркие цветы подчеркнули красоту облика Ксении. Жена известного юмориста в тегах обозначила Евгения Кошевого, тем самым давая понять, что цветы подарил муж красотки.
Напомним, красотка-жена Кошевого из "Квартал 95" растрогала украинцев, показав подросших дочек
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