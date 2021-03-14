Супруга юмориста Евгения Кошевого из "Квартал 95" показала милую фотосессию с дочками и мужем

Как сообщает Politeka.net, супруга "кварталовца" Евгения Кошевого Ксения, в отличие от мужа не очень публичная. Он редко появляется на светских мероприятиях и больше занята воспитанием детей – дочек Варвары и Серафимы, которые здорово повзрослели за последнее время. А недавно в своем Instagram женщина опубликовала трогательные фотографии с мужем и детьми, на которых они выглядят очень счастливыми.

Как видно, фотосессия проходила в уютной комнате, скорее всего в доме Кошевого. На снимках можно увидеть счастливое семейство – Евгения с Ксенией и двумя красавицами-дочками. Для съемки жена юмориста надела легкое розовое платье и изящные босоножки, ее волосы распущены в красивой укладке, а на лице легкий естественный макияж. Евгений появился на снимках в светлом клетчатом костюме с белой футболкой и белоснежными кроссами.

Девочки тоже принарядились по случаю фотосессии. Маленькая Серафима появилась на снимках в милом светлом платьице с пышными кудрями, а вот старшая Варвара выбрала яркое желтое платьице. Причем внимание пользователей привлекла новая прическа Вари – раньше у нее были прямые светлые волосы как у мамы, а теперь каштанового оттенка, более короткие и завитые.

Украинцы в восторге от новой фотосессии звездного семейства Кошевых, снимки засыпают комплиментами и восторженными комментариями. "Очень красивая семья", "Классные", "Варя так изменилась, красотка", "Вы удивительные, будьте счастливы", "Красивая семья", "На 2 фотке прям пара, а не папа с дочкой", "Варвара мамина, а Серафима папина копия", "Милые", - пишут в комментариях фото.

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