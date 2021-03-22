Ксения Кошевая поделилась яркими фотографиями своего выхода в свет с мужем-юмористом и маленькой дочкой Серафимой

Как сообщает Politeka.net, супруга Евгения Кошевого из "Квартал 95" Ксения, в отличие от мужа не очень публичная. Он редко появляется на светских мероприятиях и больше занята воспитанием детей – дочек Варвары и Серафимы, которые здорово повзрослели за последнее время. Однако, недавно женщина все же вышла в свет с мужем, еще и с младшей дочерью. Яркие фото с вечеринки она опубликовала в своем микроблоге в Instagram.

На кадрах видно, что худенькая Ксения выбрала для выхода в свет длинную атласную юбку интересного фасона нежного лилового оттенка, а дополнила ее светлой кофточкой, которая сливается юбкой, практически превращая наряд в элегантное платье. Внимание привлекает интересная брошка-стрекоза, которую женщина прикрепила на груди. Ее волосы чуть завиты и красиво уложены, а на лице аккуратный макияж и милая улыбка.

Евгений пришел на вечеринку в стильном черном костюме с белоснежной рубашкой. А малышу Серафиму нарядили в изящное белое платьице с колготками и босоножками. В подписи к публикации Кошевая написала: "Мы редко бываем на пышных мероприятиях. Редко, но метко. Почему? Да потому, что за всю историю работы моей и @evgenii.koshevoi так устаешь от количества людей, громкой музыки и шума, от пафоса и иногда лицемерия. Поэтому у нас так мало совместных фото. Но если уж получается вырваться на вечеринку, то юююхуууу".

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