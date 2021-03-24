Супруга известного комика и звезды "Квартала 95" Евгения Кошевого Ксения поделилась милыми семейными кадрами

Как пишет Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм жена юмориста показала, как они проводят время с младшей дочерью.

Так, сперва шестилетняя Серафима взялась за маму, решив ее преобразить. Девочка принялась красить маме губы. Но, вот представления о том, как должен выглядеть идеальный макияж у них разошлись.

«Может хватит? Сим, ну ты размазываешь уже мне», - недовольно говит Ксения. Однако Серафима останавливаться не собиралась.

«Все», - радостно сказала девочка немного позже.

Однако Ксении результат не понравился

«Ну как все? Ой, кошмар», - проворчала она, и принялась поправлять размазанную помаду.

Отметим, по словам Евгения Кошевого, Серафима чрезвычайно активный ребенок. Девочка любит бегать, прыгать, может и мальчишкам дать сдачи.

Также Ксения Кошевая показала кадр, на котором Евгений запечатлен с дочкой и их собачкой.

«Ох и семейка», - подписала фото она.

Собачка, которую Серефима назвала Чилиной появилось у Кошевых в октябре прошлого года.

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