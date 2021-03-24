Супруга известного комика и звезды "Квартала 95" Евгения Кошевого Ксения поделилась милыми семейными кадрами
Как пишет Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм жена юмориста показала, как они проводят время с младшей дочерью.
Так, сперва шестилетняя Серафима взялась за маму, решив ее преобразить. Девочка принялась красить маме губы. Но, вот представления о том, как должен выглядеть идеальный макияж у них разошлись.
«Может хватит? Сим, ну ты размазываешь уже мне», - недовольно говит Ксения. Однако Серафима останавливаться не собиралась.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
"Перекошенный" Кошевой из "Квартал 95" возле девушки в белом халате показал, как преображается по щелчку: "Если вдруг…"
Кароль без лифчика ужаснула новым экспериментом с образом, Потап в деле: "Народная артистка страны, позорище"
Уже не "Холостячка" Мишина в тоненьком сарафанчике показала свое счастье: "Нужно его создавать, а не..."
27-летняя королева красоты внезапно скончалась за границей, врачи не успели: "Молила о помощи"
«Все», - радостно сказала девочка немного позже.
Однако Ксении результат не понравился
«Ну как все? Ой, кошмар», - проворчала она, и принялась поправлять размазанную помаду.
Отметим, по словам Евгения Кошевого, Серафима чрезвычайно активный ребенок. Девочка любит бегать, прыгать, может и мальчишкам дать сдачи.
Также Ксения Кошевая показала кадр, на котором Евгений запечатлен с дочкой и их собачкой.
«Ох и семейка», - подписала фото она.
Собачка, которую Серефима назвала Чилиной появилось у Кошевых в октябре прошлого года.
Напомним, что жена Кошевого из "Квартал 95" без белья заманила своим декольте на природу: "Не похожа ни на одну..."
Как сообщала Politeka Кошевой из Квартала 95 "унизил" Тину Кароль, публично дав волю рукам с Горбуновым: "Просто бестия"
Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" показал, как его мучают домашние, кадры "издевательств": "Меня тупо..."