Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой показал, как над ним «издеваются» его домашние

Как пишет Politeka.net, юморист решил порадовать поклонников, показав, как проводит время дома с семьей. Судя по короткому видео, артисту предстояло пройти серьезное испытание на терпение.

Сначала Кошевой показал, как с ним развлекалась его младшая дочь – шестилетняя Серафима. Девочка взяла игрушечный утюг и принялась наглаживать лысину папы.

«Что делаем?», - поинтересовалась жена Кошевого, которая снимала происходящее на видео.

Однако, Серафима не торопилась отвечать.

«Ответь на вопрос. Что ты делаешь?», - обратился к ней сам артист.

«Я делаю папе массаж головы», - объяснила девочка, продолжая гладить голову папы.

Во время этой процедуры комик выглядел озадаченным и очень серьезным.

«Мне кажется, что меня просто тупо гладят», - заявил наконец он.

На следующих кадрах артист все так же сидит на диване, а на его плече лежит их с семьей собачка породы чихуахуа. Пес начал поскуливать, пытаясь привлечь внимание хозяина.

«Что ты хочешь? Можешь внятно объяснить? Внятно объясни, пожалуйста. Нет? Значит иди гуляй. Гуляй Вася», - «поговорил по душам» со своим питомцем Кошевой.

В такой обстановке артист явно смог зарядиться хорошим настроением перед началом новой рабочей недели.

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