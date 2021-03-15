Известный украинский юморист Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", распустил руки на "Тину Кароль"
На фото Евгений стоял в стильном брючном костюме, а образ дополнил белыми кроссовками. Рядом с Кошевым можно увидеть Юрия Горбунова, который решил загримироваться в украинскую певицу Тину Кароль. Телеведущий был в белом платье с большим разрезом, а снизу можно увидеть латексные штаны. Образ Юрий дополнил париком и макияжем, чтобы показать максимальное сходство. Евгений ухватил Горбунова за искусственный бюст, добавляя огонька кадру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Просто бестия", - подписал первый снимок Кошевой.
"Горячий дуэт", - написал под аналогичным кадром Евгений и оставил тэг на Юрия.
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Известно, что Горбунов до этого опубликовал у себя кадры того, как им занялись гримеры, чтобы он стал копией "Тины Кароль". Он это сделал для участия в проекте "Липсингбатл".
Мы писали, что актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой поздравил женщин с 8 марта.
"С праздником, красоточки", - коротко сообщил Евгений в подписи к посту.
Но уже на самом видео Кошевой был более разговорчив.
"Дорогие женщины, пусть в вашем сердце всегда будет весна. Всегда будет радужна легкость и нежность. Я не знаю как это, вы сами себе додумайте. С 8-м марта, пусть везет вам", - обратился Кошевой на украинском языке.
Напомним, неприятности настигли Кошевого и Ткача из "Квартал 95" прямо перед концертом, появились кадры
А еще Politeka писала, что "перепуганного" Кошевого подловили за кулисами
Также Politeka сообщала, что Кошевой из "Квартал 95" на нижней полке в поезде удивил расслабленным видом