Известный комик и звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой появился перед поклонниками со странным лицом, испугав и насмешив в одночасье

Как пишет Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм Евгений Кошевой снял видео с "перекошенными" губами. На видео Кошевой появился в сопровождении девушки в белом халате, что не могло не напугать поклонников артиста.

"Короче смотрите, - сказал артист, - если вдруг вы захотите стать красивыми, то Инна сделает вас красивыми по щелчку". В это время девушка щелкает, а Кошевой расправляет губы.

"О, видели, красота - страшная сила!", - в завершение сказал Кошевой. В ролике артист и девушка Инна пытаются быть серьезными, но улыбка все равно проскакивает в кадре. Кроме того, Кошевой подписал свое видео "Редкие, но меткие походы".

Поклонники не смогли прокомментировать забавное видео, но и так понятно, что хорошее настроение всем фанам Кошевого обеспечено. Стоит сказать, что Евгений Кошевой нечасто публикует фото и видео в своем Инстаграм, но всякий раз, когда появляется поклонники остаются в восторге от комика, его тонкий юмор не оставляет никого равнодушными.

Ранее Кошевой публиковал кадры своего пребывания дома и забавы с дочками. Сначала Кошевой показал, как с ним развлекалась его младшая дочь Серафима, которая взяла игрушечный утюг и принялась наглаживать лысину папы. Во время этой процедуры комик выглядел озадаченным и очень серьезным. На следующих кадрах артист все так же сидит на диване, а на его плече лежит собачка породы чихуахуа.

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