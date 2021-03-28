Жена звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения показала младшую дочь Серафиму

Как пишет Politeka.net, Ксения Кошевая не очень любит быть в центре внимания. Скромница-жена воспитывает дочерей-красоток и иногда позирует для украинских брендов. Девушка успела завоевать сердца десятков тысяч фанатов в Инстаграм, где иногда делиться интересными фото, в частности, показывает дочерей.

В этот раз Ксения решила посмеяться над младшенькой Серафимой. Дочь была в белой футболке, пока ее снимала мама. Все было бы хорошо, если не считать фильтра на камере, который сделал что-то страшное с головой малышки.

"Ночной жор", - написала Ксения под кадрами и добавила смайлик обезьянки, которая закрыла руками лицо.

Фанаты ничего не писали в комментариях и не ставили лайки, ведь видео опубликовала Кошевая в сторис, но так и хочется добавить: "Ого".

Мы писали, что младшая дочь звезды «Квартал 95» Евгения Кошевого напугала маму рассказом о том, чем она занималась в выходной.

На кадрах девочка развлекается во дворе с самокатом. Она показывает маме свои руки, которые оказались сильно перепачканы в земле.

«Как дела, Сим?», - поинтересовалась мама.

На это девочка молча показала ей большие пальцы. При этом, выглядела она не очень радостно.

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