В семье известного комика из "Вечернего квартала" Евгения Кошевого на одну певицу стало больше, об этом он рассказал Кате Осадчей в день своего рождения

Как передает Politeka.net, в программе "Світське життя" на Youtube-канале, ведущая поинтересовалась у Евгения, как он относится к тому, что в его семье на "одну певицу стало больше". Как выяснилось, меньшая дочь Кошевого пошла по стопам старшей, и тоже отправилась на вокал.

"Я так понимаю, что ваша семья не оставляет надежды кого-нибудь из детей все же сделать звездой шоу-бизнеса?", - спросила Катя у Евгения. На что тот пошутил, что мол, "да, обеспечить себе безбедную старость", но потом более серьезно рассказал, что на самом деле, это в первую очередь было желание дочери.

"Это было желание Симы, она всегда присматривалась к выступлениям Вари, она очень любит смотреть "Голос. Діти", просто "Голос країни", поэтому она один раз подошла и спросила, "а можно я тоже пойду на вокал?"", - объяснил порывы меньшей дочери Евгений.

Евгений Кошевой вместе со своей женой Ксенией, воспитывают двух девочек - Варвару и Серафиму. Недавно стало известно, что Серафима, как и Варвара стала заниматься вокалом.

Напомним, ранее в Сети раскритиковали наряд Евгения Кошевого и его увеличившиеся объемы, в которых комик праздновал свой день рождения. Досталось и Кате Осадчей, которую подозревают в беременности. В передаче Катя надела белый костюм, похожий на одежду медработников.

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