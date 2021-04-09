У Євгена Кошового, лідера" Квартал 95 " днями було день народження, яке він відзначив, зокрема, і на роботі. Катя Осадча з "Світського життя" також вирушила привітати іменинника

Як передає Politeka.net, в сторіс пабліку в Instagram програми "Світське життя" ведуча розмістила своє фото в наряді, в якому вирушила до Кошового, заявивши, що під постом з привітаннями розгорілася дискусія про її вбрання.

У пості-привітанні Катя написала: «День народження без відриву від виробництва. Заскочили на репетиції "Вечірнього кварталу" і приєдналися до привітань Євгена Кошового🥳".

Шанувальники не залишили пост без уваги, здивувавшись зовнішнім виглядом Євгена, а також одяг Осадчої:

"Катя схожа на медичну сестру"," Після зими всі вагітні", "Медична сестра з пацієнтом? 😂 ", "Кошовий - вагітний👏", "Як то, дуже смішно!!!!😂Пацієнт і лікар!((😢😢😢😂😂😂", "Ну і пузо наїв", " Медсестра з пацієнтом🤮", "Рубрика" чоловіків вагітняшок", " Ого як вони всі набрали вагу.😮 Хлопці пора худнути.🙌 ", "Це той якому Pohuy😢 😢 😢 мені на нього тепер так само", " вітаю, але на якому він місяці?))) ", "Який жахливий вигляд😠 піжама розтягнута", "Ну і вигляд у Кошового, він в дзеркало дивиться?",- ополчилися на артистів шанувальники.

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