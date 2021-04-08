Телеведущая Екатерина Осадчая открылась с новой стороны для публики

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала серию свежих кадров в Инстаграм, на которых засветила свою белоснежную кухню.

Так, Осадчая предстала у плиты за готовкой, показав, чем собирается порадовать супруга Юрия Горбунова и сыновей.

Примечательно, что на кадрах, сделанных в разное время, Екатерина готовит одно и то же блюдо, включающее в себя жареный сыр и помидоры.

При этом невозможно не обратить внимание на стильный дизайн ее кухни - минимализм во всем, но со вкусом: мебель молочного оттенка с легкой металлической отделкой и даже гербарий на стенах, кажется, идеально вписывается в общую картину.

Сама Осадчая призналась в подписи, что любит в последнее время выбирать кухонную утварь - даже сильнее, чем одежду.

"Для меня готовка - это отдельный вид творчества, я люблю приправы и везу их из разных уголков мира, люблю рецепты, ведь готовить одно и то же надоедает, как мне, так и домашним :) Отдельная страсть - посуда, от ножей и кастрюль до фарфора и столового серебра. В последнее время мне кажется, что все это я уже люблю больше, чем одежду :), поэтому новые открытия на этом поприще меня радуют", - сообщила она.

Пользователи неоднозначно отнеслись к откровению звезды:

"Можно подумать мы так готовим в белом костюме, не смешите"

"Катя, ну вы что, действительно считаете нас недалекими? Вы любите деньги, поэтому беретесь за любую рекламу. Вы настолько оторваны от основной массы жителей Украины, что то, что мы любили смотреть с вашим участием раньше, теперь просто раздражает. К сожалению, и все ваше окружение такое же. По новостям просят помочь раненому воину АТО или онкобольному ребенку, а через пять минут полуголые Полякова и Н.К. поют и веселятся. И сидишь и думаешь )) откуда эти люди? Из другой Украины?"

"Вы всегда одно и то же блюдо готовите «сыр и помидоры»? и только одежду меняете)))"