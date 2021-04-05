Телеведущая Екатерина Осадчая порадовала поклонников серией кадров из свадьбы в Египте

Несколько дней назад знаменитая телеведущая рассказала, как отправилась в рамках рабочей поездки в Египет. Причем звезда успела и отдохнуть вдали от дома и без мужа с ребенком. Екатерина отправилась на свадьбу звездных актеров Натальи Денисенко и Андрея Фединчика.

«Горько молодим😉 Звездные актеры Наталья Денисенко и Андрей Фединчик возобновили обеты к четвертой годовщине брака! Свадебная церемония на яхте посреди Красного моря в Египте. Как вам такая идея? Нравится свадебное платье?» - написала под фото звезда.

Как можно заметить, отдохнувшая телеведущая в желтом сарафане на тонких лямках выглядела довольно аккуратно и утонченно, поэтому ее образ пришелся по душе многим поклонникам. Многие обратили внимание на то, что не знают звездную пару новобрачных, а вот образ Катерины был куда более смелым.

«С жиру бесятся: по сто раз свадьбы, несколько раз обеты. Затем громкое развод😂; Кто это? 😂; Прикольный лук, платье красивое, а вот бабочку молодому нужно было выбрать более светлую! 😉; Не знала, что обеты обновляютсяя🤣; Кто это такие?; Катя волшебница, такая нежная;Точно, с жира бесятся, а потом развод.; Поздравляю !!! Вас обожаю ..))) 👏; А разве она не была сейчас беременна вторым ребёнком?», - ответили в сети.

До этого в сторис своего Инстаграм Катя Осадчая показала кадры из будущей программы "Світського життя" прогуливаясь по солневной Грузии.

В одном из роликов Катя говорит, что в Тбилиси комендантский час длится уже год. Катя также показала кадры семьи Иракли, побывав в гостях у Холостяка и героя шоу Маска, который как известно скрывался под маской Сома.

Напомним, что вездесущую Осадчую, покинувшую Украину, не узнали в реальной жизни: "Смотрела и думала, какая..."

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