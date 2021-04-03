Известная украинская ведущая шоу "Світське життя" и модель Екатерина Осадчая предстала в ярком образе и похвасталась отдыхом
Модель отправилась в теплые края, о чем сообщила своим поклонников, передает Politeka.net. Красотка уже сделала несколько постов, показав кадры времяпрепровождения.
Так, телеведущая прокатилась на яхте. Соответствующие кадры Катя опубликовала в своем сторис. Модель позировала в светлой рубашке и аккуратной шляпке. Модель выглядела счастливой довольной.
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Стоит отметить, что ранее Осадчая разместила фото в ярком образе. Красотка позировала в красивом платье, которое развеивалось на ветру.
"Сегодня снимаем в теплых краях. Скоро в Світському", - написала модель.
Одна из пользовательниц сети рассказала в комментариях, что не узнала Катю при встрече.
А красный вам идет", "Дочку запланировали?", "Вчера стояла в 1,5 м от Вас возле Оазис бара в Фейроузе , смотрела и думала , какая знакомая девушка, но не узнала ... В реальности Вы намного красивее , младше и обаятельнее ❤️ Жаль,что фото не сделала )", "Как же Вам к лицу этот наряд ❤️", - написали пользователи сети.
Отметим, Катю Осадчую можно, действительно, назвать вездесущей, ведь телеведущая не так давно была в Грузии, где записывала интервью с бывшим героем шоу "Холостяк" Иракли Макацарием, позже Осадчая побывала на дне рождении Димы Монатика, а уже сегодня она снова покинула Украину и выкладывает кадры отдыха в Египте.
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