Известная украинская ведущая шоу "Світське життя" и модель Екатерина Осадчая предстала в ярком образе и похвасталась отдыхом

Модель отправилась в теплые края, о чем сообщила своим поклонников, передает Politeka.net. Красотка уже сделала несколько постов, показав кадры времяпрепровождения.

Так, телеведущая прокатилась на яхте. Соответствующие кадры Катя опубликовала в своем сторис. Модель позировала в светлой рубашке и аккуратной шляпке. Модель выглядела счастливой довольной.

Стоит отметить, что ранее Осадчая разместила фото в ярком образе. Красотка позировала в красивом платье, которое развеивалось на ветру.

"Сегодня снимаем в теплых краях. Скоро в Світському", - написала модель.

Одна из пользовательниц сети рассказала в комментариях, что не узнала Катю при встрече.

А красный вам идет", "Дочку запланировали?", "Вчера стояла в 1,5 м от Вас возле Оазис бара в Фейроузе , смотрела и думала , какая знакомая девушка, но не узнала ... В реальности Вы намного красивее , младше и обаятельнее ❤️ Жаль,что фото не сделала )", "Как же Вам к лицу этот наряд ❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, Катю Осадчую можно, действительно, назвать вездесущей, ведь телеведущая не так давно была в Грузии, где записывала интервью с бывшим героем шоу "Холостяк" Иракли Макацарием, позже Осадчая побывала на дне рождении Димы Монатика, а уже сегодня она снова покинула Украину и выкладывает кадры отдыха в Египте.

Напомним, что Осадчая, устроив домашний ресторан, засветила интерьер своего роскошного особняка: "Два забора, камеры и..."

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