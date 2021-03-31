Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая побывала в гостях у героя шоу "Холостяк" Иракли Макацарии

Звезда приехала в гости к известному бизнесмену Иракли Макацарию, сообщает Politeka.net. Об этом Осадчая сообщила в своем Инстаграм, разместив видео с известным красавчиком и без мужа, Юрия Горбунова.

На кадрах телеведущая разговаривала со звездным "холостяком" в разных локациях. Оказывается, телеведущая решила взять интервью у бизнесмена у него на Родине в Грузии.

В частности Осадчая побывала дома, в семейном кругу Иракли. И как не влюбиться в него! На кадрах можно заметить его родителей, сестру и племянника.

Также Осадчая сделала совместное фото с "холостяком". Ведущая была в светлой кофте, из-под которой торчал белый гольфик, и синих джинсах. Завершила образ красотка разными аксессуарами, в том числе кепи.

А Макацария позировал в удобном костюме. Оба улыбались, глядя в объектив.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.

Напомним, Иракли Макацария - владелец продакшн-компании Maq Entertainment. На реалити "Холостяк" он выбрал победительницу Алену Лесык, однако пара быстро рассталась.

Девушка объяснила свое решение расстаться отсутствием какой-либо инициативы в их отношениях со стороны Иракли. Однако тот был не согласен с формулировкой Алены, только решил не раскрывать больше никаких подробностей.

Сейчас бизнесмен может похвастаться бурной личной жизнью, имя девушек он не раскрывает.

Напомним, Осадчая, устроив домашний ресторан, засветила интерьер своего роскошного особняка: "Два забора, камеры и...".

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