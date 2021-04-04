Телеведущая Екатерина Осадчая порадовала поклонников свежим фото с красавчиком-холостяком Иракли Макацария
Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Катя Осадчая показала кадры из будущей программы "Світського життя" прогуливаясь по солневной Грузии.
В одном из роликов Катя говорит, что в Тбилиси комендантский час длится уже год. Катя также показала кадры семьи Иракли, побывав в гостях у Холостяка и героя шоу Маска, который как известно скрывался под маской Сома.
На одном из фото в сторис Катя стоит рядышком с Иракли. На ней желтое длинное болоньевое пальто и серое кепи, а "холостяк" в стильном черном пиджаке. Оба так и светятся от счастья.
Кадры, которые разместила Катя в соцсети она подписала так: "Приключения Кати Осадчей и Иракли Макацария в Тбилиси".
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На других фото Катя с "холостяком" из Грузии прогуливается по столице Грузии
А также знакомится с гастрономической культурой Грузии
На одном из кадров, Иракли держит на руках маленького ребеночка, кадр сделан у Макацария дома, все семейство в сборе, и Катя снова задает свои разносторонние вопросы.
Ранее мы писали о том, что Катя отправилась в Грузию, чтобы взять интервью у знаменитого "холостяка" Иракли Макацария. На кадрах телеведущая разговаривала со звездным "холостяком" в разных локациях. Дома у холостяка показали его родителей, сестру и племянника.
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