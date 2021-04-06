Известная телеведущая Катя Осадчая появилась на публике в платье, которое до нее одевала одна из участниц вокального шоу «Голос країни»

Как передает Politeka.net, одинаковый наряд у двух звезд заметили в Телергамм-канале KIRS_TV. Авторы канала смонтировали видео, в котором показали, как Осадчая и участница вокального шоу Любовь Дробина работают в черном платье с перьями.

Известно, что Дробина выступала в эффектном платье на нокаутах, а Осадчая появилась в нем в одном из выпусков «Светской жизни».

«Платье-путешественник», - подписали видео авторы канала.

В комментариях стали активно обсуждать конфуз, который произошел с работниками одного канала.

«Ну а шо, Катя его увидела на этой телке на голосе, и забрала себе», «Напомнило похожее платье ещё у NK», «Тоже заметила, что вчера оно была на Кате», «А заметили, как у Осадчей отличается цвет ног и зоны декольте?», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что поклонники нашли это платье в продаже. Оказалось, что оно стоит 865 долларов (около 24 тысяч гривен). Кроме этого, подобное платье увидели и у Насти Каменских.

Напомним, что Осадчая в мини-шортиках на яхте "бросила вызов" Поляковой: "У кого длиннее ноги, у Оли или Кати?".

Как сообщала Politeka, стало известно, к кому Катя Осадчая летала в Египет без Горбунова и детей: "С жиру бесятся...".

Также Politeka писала, что беззаботная Осадчая вдали от Горбунова показала свои приключения с известным "холостяком": "Прогулки и …".