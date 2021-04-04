Телеведуча Катерина Осадча порадувала шанувальників свіжим фото з красунчиком-холостяком Іраклі Макацарія

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Катя Осадча показала кадри з майбутньої програми" Світського життя".

В одному з роликів Катя каже, що в Тбілісі комендантська година триває вже рік. Катя також показала кадри сім'ї Іраклі, побувавши в гостях у Холостяка і героя шоу Маска, який як відомо переховувався під маскою Сома.

На одному з фото в сторіс Катя стоїть поряд з Іраклі. На ній жовте довге болоньєве пальто і сіре Кепі, а "холостяк" в стильному чорному піджаку. Обидва так і світяться від щастя.

Кадри, які розмістила Катя в соцмережі вона підписала так:"Пригоди Каті Осадчої і Іраклі Макацарія в Тбілісі".

На інших фото Катя з "холостяком" з Грузії прогулюється по столиці Грузії

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На одному з кадрів, Іраклі тримає на руках маленьку дитинку, кадр зроблений у Макацарія вдома, все сімейство в зборі, і Катя знову задає свої різнобічні питання.

Раніше ми писали про те, що Катя вирушила до Грузії, щоб взяти інтерв'ю у знаменитого "холостяка" Іраклі Макацарія. На кадрах телеведуча розмовляла із зірковим "холостяком" в різних локаціях. Вдома у холостяка показали його батьків, сестру і племінника.

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