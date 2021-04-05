Телеведуча Катерина Осадча порадувала шанувальників серією кадрів з весілля в Єгипті

Кілька днів тому знаменита телеведуча розповіла, як вирушила в рамках робочої поїздки до Єгипту. Причому зірка встигла і відпочити далеко від дому і без чоловіка з дитиною. Катерина вирушила на весілля зіркових акторів Наталії Денисенко та Андрія Фединчика.

"Гірко молодим😉 зіркові актори Наталія Денисенко та Андрій Федінчик відновили обітниці до четвертої річниці шлюбу! Весільна церемонія на яхті посеред Червоного моря в Єгипті. Як вам така ідея? Подобається весільна сукня?» - написала під фото зірка.

Як можна помітити, відпочила телеведуча в жовтому сарафані на тонких лямках виглядала досить акуратно і витончено, тому її образ припав до душі багатьом шанувальникам. Багато хто звернув увагу на те, що не знають зоряну пару молодят, а ось образ Катерини був куди більш сміливим.

«З жиру бісяться: по сто разів весілля, кілька разів обітниці. Потім гучне розлучення😂; хто це? 😂 ; Прикольний лук, плаття красиве, а ось метелика молодому потрібно було вибрати більш світлу! 😉 ; Не знала, що обітниці обновляютсяя🤣; хто це такі?; Катя чарівниця, така ніжна; Точно, з жиру бісяться, а потім розлучення.; Вітаю !!! Вас обожнюю ..)))👏; А хіба вона не була зараз вагітна другою дитиною?",- відповіли в мережі.

До цього в сторіс свого Instagram Катя Осадча показала кадри з майбутньої програми" Світського життя".

В одному з роликів Катя каже, що в Тбілісі комендантська година триває вже рік. Катя також показала кадри сім'ї Іраклі, побувавши в гостях у Холостяка і героя шоу Маска, який як відомо переховувався під маскою Сома.

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