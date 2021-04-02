Відома телеведуча Катя Осадча показала, як проходить відпочинок
Як пише Politeka.net, Осадча є однією з найпопулярніших телеведучих в Україні. Красуня підкорила серця глядачів, беручи участь в різних проектах, запам'ятавшись улюбленим предметом гардероба - різними капелюшками. Не забуває Катя підігрівати інтерес до своєї персони і в соціальних мережах.
Цього разу Осадча позувала в шортиках і блузці, яку зав'язала на животику. Дівчина стояла на яхті, демонструючи розкішні ніжки. Не забула Катя і про головний убір, під яким сховала голову від сонця.
"Коли фільтри не потрібні", - написала Осадча під фото.
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Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:
"Дуже класний образ у Вас, Катя"," красуня", "дуже красиво", " Це де?", "У кого довші ноги, у Олі або Каті???", "Все, як у голлівудському фільмі. Море, яхта і красуня", " Вау!!! Красуня! Які фарби".
Ми писали, що популярна українська ведуча Катерина Осадча повеселила яскравими фото з дня народження Дмитра Монатіка.
На опублікованих нею фото можна побачити, що з нагоди свого дня народження співак влаштував вечірку у дворі особняка. На знімку видно імпровізована червона доріжка і яскраві кульки.
Нагадаємо, Осадча дозволила зазирнути під сукню, не втримавши її на вітрі
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