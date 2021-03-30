Звезда «1+1», ведущая шоу «Голос країни» Екатерина Осадчая удивила внешним видом на съемках

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая славится своим необычным стилем. Так как она является ведущей программы «Светская жизнь», она регулярно посещает светские мероприятия, где приходится красиво наряжаться. Изюминкой образа Осадчей с самого начала ее карьеры стали головные уборы. Красотка старается по сей день всегда украшать свою голову шляпкой или необычным украшением.

Несмотря на отменный вкус и команду стилистов, которые работают со звездой, иногда ее образы бывают довольно странными. В сети нередко устраивают битву нарядов телеведущей, а иногда критикуют Осадчую за провальный образ.

На свежем фото звезда появилась в странном ажурном платье с баской, которое визуально укоротило стройные длинные ножки красотки, которая начинала свою карьеру в модельном бизнесе. На фото верхняя часть тела телеведущей казалась длиннее, чем нижняя.

«Куда смотрел стилист Осадчей?», - возник справедливый вопрос у поклонников теледивы.

Ранее мы писали, что Екатерина Осадчая засветилась на съемках в розовом мини. Красотка козырнула невероятно стройной фигуркой и красивыми ножками.

Напомним, что сияющая Осадчая в спортивном костюме заинтриговала украинцев: "Она беременна...".

А еще Politeka писала, что Осадчая похвасталась своими яйцами, показав, как у них с Горбуновым дома: "Жизнь после смерти...".

Также Politeka сообщала, что в Сети сравнили наряды модницы Кати Осадчей на "Голосі країни", один другого краше: "Нежный, красивый образ…".