Відома модниця і телеведуча Катя Осадча, обожнює вбиратися в шикарні вбрання, вражаючи шанувальників стрункою фігурою

Як передає Politeka.net, в пабліку Instagram ЖВЛ, вирішили дізнатися, який з нарядів Каті Осадчої шанувальники люблять більше, поставивши на суд публіки два наряди Осадчої - в малиновому коротенькому платті, і в золотистому міді-вбранні з розрізом.

"Катя Осадча завжди вражає своїми вишуканими вбраннями 😍 який з образів ведучої "Голосу країни" подобається тобі більше?", поцікавилися автори пабліку.

Варто сказати, що малиновий наряд Осадчої в ході останнього випуску "Голосу країни" викликав бурю емоцій. Шанувальники вирішили, що у Каті животик і вибухнули здогадками про вагітність.

У кадрі Осадча позувала в малиновій міні-сукні з високою талією. До такого вбрання ведучої підібрали елегантні босоніжки з тонкими ледве помітними ремінцями, завдяки чому її ноги здавалися ще довшими.

Інше вбрання Катя приміряла тиждень тому, плаття з розрізом, золотистого кольору і босоніжки в тон також дуже красиво виглядають на телеведучій.

"Вчора ноги були окремо від тулуба, перестаралися з тоном", "подобається", - прокоментували Шанувальники не ставши вибирати краще.

Катя відома модниця, її вбрання які дівчина приміряє на кожен новий випуск захоплюють витонченістю і красою, тим більше, що фігура у телеведучої струнка, і будь-який одяг лежить на ній ідеально.

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