Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая предстала в ярком образе и покорила красивой улыбкой

Звезда с ранних лет работала в модельном бизнесе, поэтому она умеет позировать, а ее фото становятся, можно сказать, настоящим произведением искусства, сообщает Politeka.net.

Модель находит время на соцсети и часто делится со своими 1,6 миллиона подписчиков в Инстаграм, снимками.

В этот раз Екатерина предстала в синем костюме, на который она сверху накинула светлую куртку. Завершили образ украинской знаменитости стильные очки.

Красотка улыбалась солнышку, видимо, дождавшись весеннего тепла.

"Цветотерапия! 👯‍♀️", - написала Осадчая.

За час публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев. Некоторые даже предположили о беременности звезды.

"Цвет настроения-синий!😍", "Катя, Кто вас так хорошо фотографирует?", "Межигорье", "Обожаю синий😍Вам идет🔥❤️", "Какая хорошая 😍 Невероятный цвет 🤤", "Синий тебе к лицу", "А она беременна или мне кажется?", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая, достигнув больших высот в модельном бизнесе, и поработав за рубежом, в 18 лет вернулась на Родину. У звезды появилось твердое намерение стать тележурналистской.

Катя стала заниматься, вырабатывая дикторскую речь, и уча украинский язык в совершенстве.

После упорного труда модель попала на "Первый национальный" канал, и постепенно она стала завоевывать любовь публики.

Напомним, Осадчая, устроив домашний ресторан, засветила интерьер своего роскошного особняка: "Два забора, камеры и...".

Как сообщала Politeka, Горбунов показал забавы с сынишкой, пока мама не видит: "Настоящий мужчинка!".

Также Politeka писала, что Осадчую, улетевшую из Украины без Горбунова, засняли с "Холостяком", кадры уже в Сети: "Было приятно...".