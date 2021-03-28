Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая предстала в ярком образе и покорила красивой улыбкой
Звезда с ранних лет работала в модельном бизнесе, поэтому она умеет позировать, а ее фото становятся, можно сказать, настоящим произведением искусства, сообщает Politeka.net.
Модель находит время на соцсети и часто делится со своими 1,6 миллиона подписчиков в Инстаграм, снимками.
В этот раз Екатерина предстала в синем костюме, на который она сверху накинула светлую куртку. Завершили образ украинской знаменитости стильные очки.
Красотка улыбалась солнышку, видимо, дождавшись весеннего тепла.
Дан Балан ошеломил возвращением на "Голос країни", все ради Кароль: "Малыш, ты че нервничаешь?"
Остановка транспорта и локдаун по всей Украине, Степанов выступили с заявлением: "Мы должны..."
51-летняя Лопес с нарисованными бровями и обвисшим лицом ужаснула видом в обычной жизни: "Не так идеальна"
Полностью раздетая Оля Полякова устроила релакс, наплевав на скромность: "Мы красивые по-любасу"
Беда в семье победителя "Голосу країни" всколыхнула украинцев, появилась подробности: «Господи, как жаль…»
"Цветотерапия! 👯♀️", - написала Осадчая.
За час публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев. Некоторые даже предположили о беременности звезды.
"Цвет настроения-синий!😍", "Катя, Кто вас так хорошо фотографирует?", "Межигорье", "Обожаю синий😍Вам идет🔥❤️", "Какая хорошая 😍 Невероятный цвет 🤤", "Синий тебе к лицу", "А она беременна или мне кажется?", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Катя Осадчая, достигнув больших высот в модельном бизнесе, и поработав за рубежом, в 18 лет вернулась на Родину. У звезды появилось твердое намерение стать тележурналистской.
Катя стала заниматься, вырабатывая дикторскую речь, и уча украинский язык в совершенстве.
После упорного труда модель попала на "Первый национальный" канал, и постепенно она стала завоевывать любовь публики.
Напомним, Осадчая, устроив домашний ресторан, засветила интерьер своего роскошного особняка: "Два забора, камеры и...".
Как сообщала Politeka, Горбунов показал забавы с сынишкой, пока мама не видит: "Настоящий мужчинка!".
Также Politeka писала, что Осадчую, улетевшую из Украины без Горбунова, засняли с "Холостяком", кадры уже в Сети: "Было приятно...".