Известный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов показал, как они проводят время вместе с семьей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Горбунова в соцсети.
Так, в аккаунте телеведущего появилось фото, на котором он позирует вместе с подругой Ириной Костюк, своей звездной женой Екатериной Осадчей и их сыном Иваном.
"Воскресная прогулка. Счастливы вместе", - лаконично написал Горбунов под фото.
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На новой фотографии Горбунов делает селфи, улыбаясь, а позади него на парапете сидят не менее счастливые Ирина и Катя, держа за руки маленького Ивана.
"А малышу тоже нужны очки", "Очень красиво! Желаю хорошо отдохнуть", - пишут в комментариях.
Следует отметить, что Горбунов и Осадчая довольно часто делятся с фолловерами радостными моментами из своей семейной жизни.
В частности, недавно Горбунов показал фото, на котором маленький Иван держится за руль автомобиля. Милое фото пришлось по душе поклонникам Юрия.
"С таким водителем папа спокоен! (пока мама не видит)", - написал известный телеведущий.
Как известно, Юрий Горбунов был женат на бывшей актрисе балета Ивано-Франковского театра Людмиле, старшей его на 10 лет. В 2011 году стал дедушкой — дочь Ксения родила внучку Полину. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и Катя Осадчая объявили, что они официально женаты. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван.
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