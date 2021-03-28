Известный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов показал, как они проводят время вместе с семьей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Горбунова в соцсети.

Так, в аккаунте телеведущего появилось фото, на котором он позирует вместе с подругой Ириной Костюк, своей звездной женой Екатериной Осадчей и их сыном Иваном.

"Воскресная прогулка. Счастливы вместе", - лаконично написал Горбунов под фото.

На новой фотографии Горбунов делает селфи, улыбаясь, а позади него на парапете сидят не менее счастливые Ирина и Катя, держа за руки маленького Ивана.

"А малышу тоже нужны очки", "Очень красиво! Желаю хорошо отдохнуть", - пишут в комментариях.

Следует отметить, что Горбунов и Осадчая довольно часто делятся с фолловерами радостными моментами из своей семейной жизни.

В частности, недавно Горбунов показал фото, на котором маленький Иван держится за руль автомобиля. Милое фото пришлось по душе поклонникам Юрия.

"С таким водителем папа спокоен! (пока мама не видит)", - написал известный телеведущий.

Как известно, Юрий Горбунов был женат на бывшей актрисе балета Ивано-Франковского театра Людмиле, старшей его на 10 лет. В 2011 году стал дедушкой — дочь Ксения родила внучку Полину. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и Катя Осадчая объявили, что они официально женаты. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван.

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