Ведущая шоу «Голос країни» Екатерина Осадчая восхитила видом в эффектном наряде

Как передает Politeka.net, кадрами Осадчая поделилась на своей странице в Инстаграм. При этом внимательные пользователи присмотрелись к ее фигуре, и стали поздравлять с грядущим пополнением в семье.

«Беременна», «Поздравляю вас с будущим пополнением! Красивая семья», - отреагировали в Сети на фото Осадчей в малиновом мини-платье с высокой талией. К такому наряду ведущей подобрали элегантные босоножки с тонкими еле заметными ремешками, благодаря чему ее ноги казались еще длиннее.

У Осадчей даже решили прямо спросить относительно пополнения: «Вы беременны?», «И мне так показалось по последним фото. Дай Бог, семья красивая». Однако отвечать на такие вопросы Екатерина не стала.

Фото были сделаны во время съемок «Голос країни». Также Осадчая показала селфи со своим супругом Юрием Горбуновым, который также является ведущим шоу.

Пару просто засыпали комплиментами в Сети.

«Платье супер. И Кате идет. Такая хорошенькая», «Очень красивые. Катя, какие у вас ножки, глаз не отвести», «Горбунов – красавчик», «Катя, вы шикарная. Эти ноги», «Волшебная пара», «Ох, Юрий счастливчик», - пишут в комментариях.

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