Ведущая шоу «Голос країни» Екатерина Осадчая восхитила видом в эффектном наряде
Как передает Politeka.net, кадрами Осадчая поделилась на своей странице в Инстаграм. При этом внимательные пользователи присмотрелись к ее фигуре, и стали поздравлять с грядущим пополнением в семье.
«Беременна», «Поздравляю вас с будущим пополнением! Красивая семья», - отреагировали в Сети на фото Осадчей в малиновом мини-платье с высокой талией. К такому наряду ведущей подобрали элегантные босоножки с тонкими еле заметными ремешками, благодаря чему ее ноги казались еще длиннее.
У Осадчей даже решили прямо спросить относительно пополнения: «Вы беременны?», «И мне так показалось по последним фото. Дай Бог, семья красивая». Однако отвечать на такие вопросы Екатерина не стала.
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Фото были сделаны во время съемок «Голос країни». Также Осадчая показала селфи со своим супругом Юрием Горбуновым, который также является ведущим шоу.
Пару просто засыпали комплиментами в Сети.
«Платье супер. И Кате идет. Такая хорошенькая», «Очень красивые. Катя, какие у вас ножки, глаз не отвести», «Горбунов – красавчик», «Катя, вы шикарная. Эти ноги», «Волшебная пара», «Ох, Юрий счастливчик», - пишут в комментариях.
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