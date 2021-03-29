Известная модница и телеведущая Катя Осадчая, обожает наряжаться в шикарные наряды, поражая поклонников стройной фигурой

Как передает Politeka.net, в паблике Инстаграм ЖВЛ, решили узнать, какой из нарядов Кати Осадчей поклонники любят больше, поставив на суд публики два наряда Осадчей - в малиновом коротеньком платье, и в золотистом миди-наряде с разрезом.

"Катя Осадчая всегда поражает своими изысканными нарядами 😍 Какой из образов ведущей "Голоса країни" нравится тебе больше?", поинтересовались авторы паблика.

Стоит сказать, что малиновый наряд Осадчей в ходе последнего выпуска "Голоса країни" вызвал бурю эмоций. Поклонники решили, что у Кати животик и разразились догадками о беременности.

В кадре Осадчая позировала в малиновом мини-платье с высокой талией. К такому наряду ведущей подобрали элегантные босоножки с тонкими еле заметными ремешками, благодаря чему ее ноги казались еще длиннее.

Другой наряд Катя примеряла неделю назад, платье с разрезом, золотистого цвета и босоножки в тон также очень красиво выглядят на телеведущей.

"Вчера ноги были отдельно от туловища, перестарались с тоном", "Нравится", - прокомментировали поклонники не став выбирать лучшее.

Катя известная модница, ее наряды которые девушка примеряет на каждый новый выпуск захватывают изяществом и красотой, тем более, что фигура у телеведущей стройная, и любая одежда лежит на ней идеально.

Напомним, что Горбунов похвастался кадрами семейной идиллии с Осадчей и сыном: "А малышу тоже нужны..."

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