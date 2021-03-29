Звезда "Квартал 95" Елена Кравец поделилась, как ее дочь отмечала 18-летие, и какой подарок получила от родителей

Как сообщает Politeka.net, известная юмористическая актриса из "Квартал 95" Елена Кравец, которая пока прекратила играть в "Женском квартале", в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь", призналась, как ее старшая дочь отметила совершеннолетие. По словам актрисы, они с мужем не присутствовали на праздничной вечеринке дочери, но именно эта вечеринка стала главным подарком для девушки.

"Нас не было там", - говорит Лена весело смеясь. "Все хорошо. Да. Может мне подъехать? Она пишет: "Прошу, пожалуйста, нет", - пересказала актриса разговор с дочерью во время празднования ее дня рождения. Также Кравец рассказала, что они с мужем подарили взрослой дочке на ее 18-летие. "Мы подарили ей именно эту вечеринку. Потому что… если мы расскажем, сколько там гостей, друзей… я чуть не упала, честно, ну… много. Мы, когда посчитали, Маша такая о-о. "Мам, вы мне вот это подарите и все, больше ничего не надо", - рассказала Елена, а также добавила, что также подарили дочери кольцо.

Также в этом интервью Кравец рассказала, что время от времени водит младших детей смотреть балет, а ее маленькая дочь Катя даже мечтает стать балериной. Однако, на предложения мамы записаться в балетную школу, Катюша пока отвечает отказом, ссылаясь на то, что, итак, уже все умеет.

Напомним, Муж Кравец из "Квартал 95" внезапно раскрыл правду о ревности: "Когда ты приходишь на репетицию и видишь...".

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