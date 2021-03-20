Звезда студии «Квартал 95», украинская актриса Елена Кравец удивила съемками во время карантина

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у стилистов и визажистов появились видео, на которых они наводят красоту известной артистке. Позже видео появилось на фан-страничках Кравец. На роликах актрису превращали в настоящую красотку, сделав ей голливудскую укладку и вечерний макияж.

«Очень красивая Лена. Сегодня на съёмках», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях звезде «Квартал 95» оставили массу приятных слов, поскольку 44-летняя актриса выглядела превосходно.

«Леночка - супер, Голливуд», "Феерическая", «Как всегда лучшая», «Ты невероятная», «Тебе идет», «Красота спасет мир», - пишут пользователи сети.

Кроме этого, появилось видео, на котором Елена решила прокомментировать свой внешний вид.

«Нет, это не съемки. Нет, это не мероприятие. Все на карантине. Все в масках!», - заявила Кравец с иронией в голосе.

Отметим, что Елена Кравец единственная женщина-актриса в «Квартал 95». Долгие годы она работала в исключительно мужском коллективе, пока не решилась создать «Женский квартал». Правда, в новом сезоне шоу она участвовать не будет из-за недостатка времени.

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