"Сьогодні у мене вихідний, тому..."

Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець поділилася з українцями корисними порадами

На своїй сторінці в Instagram гумористка провела відеоефір з розробником однієї з систем правильного харчування Павлом Богаччі. В даний момент артистка намагається сама слідувати його рекомендаціям і перебудовуватися на систему "мудрого харчування". Однак, у відео вона зізналася, що поки у неї це виходить не завжди. Про це пише Politeka.net.

За словами Кравець, вона поки тільки в процесі переходу на нову дієту. Артистка також відповіла всім, хто переживає про її самопочуття.

"Багато хто почав переживати: "Олено, ми за вас переживаємо! У вашому раціоні немає білка!". Ну, я їх заспокоюю, кажу, що білка достатньо", - розповіла гумористка.

Вона також зізналася, що вже встигла порушити один з принципів дієти.

"Я сьогодні грішна, грішила сьогодні. У мене вчора була зйомка...і сьогодні у мене вихідний, тому я з'їла печенюшку і млинці", - розповіла зірка.

У коментарях до відео підписники відреагували на її ефір.

"Неймовірно пізнавальний ефір. Оленка, спасибі вам", "Олена, Корольова, бережіть себе", "Оленка ти розумничка", "Пора на пенсію«, "Молодчини!!!! Потрібно сіяти зерна", "дуже корисна інформація! Спасибі, що діліться", - пишуть люди.

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