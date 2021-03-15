Известная украинская юмористка Елена Кравец, основательница развлекательного шоу "Женский Квартал" ошарашила поклонников новостью об уходе из проекта

Как передает Politeka.net Елена Кравец которая притнимает участие в проекте "Липсинк Батл", в котором пародирует Тину Тернер, и ее песню "Simply the best". В интервью, на проекте Елена прокомментировала слухи о своем уходе из проекта "Женский Квартал" и "Квартал 95":

"Из "Женского Квартала" я, да, ушла. Я этот сезон пропускаю, потому что много очень всего: "Вечерний Квартал", за парнями надо... Нет, из "Квартала" я не ухожу", - заявила известная юмористка.

Стоит сказать, что о переменах в жизни и творчестве юмористка намекала еще с осени прошлого года. Тогда она взялась декламировать свои стихи, а также выпустила совместный трек с Сергеем Бабкиным. Теперь Елена подтвердила уход из команды, которую сама же и создала.

Как известно, основательницей "Женского квартала" считается именно Елена Кравец.

Недавно Елена Кравец продолжила борьбу в Липсинк Батле. Для выхода на сцену Кравец выбрала один из наиболее ярких недавних образов Могилевской. Она выступала в роскошном оранжевом платье в пол с ассиметричной юбкой и ярко-розовой вставкой сбоку. Для полноты образа юмористка примерила парик цвета блонд.

Напомним, что Кравец из "Квартал 95" дала фору заводной Могилевской, превратившись в яркую блондинку: "Что тут сказать..."

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