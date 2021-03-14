Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина вместе с подругой Еленой Кравец из "Квартал 95" устроили зажигательные танцы

На кадрах Маша показалась в синем наряде с небольшим декольте. Рядом стояла Лена в джинсах, блузке и с подтяжками. Парочка улыбалась танцуя, а после этого поцеловались в щечку. После этого звездная парочка уже сменила образы, использовав более радикальную одежду - Кравец стала Ириной Аллегровой, а Ефросинина - Максом Барских. Красотки дурачились и танцевали, а после этого ролик завершился. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мы с @lennykravets давно и тепло дружим! У нас много общего: мы не любим соревнования, обожаем юмор, постоянно расширяем свои творческие границы! Поэтому мы сознательно пошли на этот батл вдвоём : каждой было важно просто показать свои возможности! И это было супер правильное решение: я кайфанула от подготовки к своему выступлению и переполнялась гордостью за подругу, которая феерично сделала свою работу!

Это крутое состояние - батлиться только на позитивных вибрациях!

Ленуся, горжусь и обожаю!", - написала Маша под кадрами.

Фанаты посмотрели ролик более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы огонь", "Девочки, вы крутые", "Я больше Лену вообще не воспринимаю, как и всю их команду, никогда не думала, что так будет", "Кравец Аллегрова) а вот Маша кто?)", "Маша в роли Макса очень-очень классно".

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