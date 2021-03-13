Такой ведущую еще не видели

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина показала свое «превращение в мужчину»

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась новым видео в своем Инстаграм.

Недавно Маша стала участницей нового шоу «Липсинк баттл», в котором украинским знаменитостям предстоит перевоплотиться в разных известных исполнителей и максимально похоже «исполнить» их песни.

На новых кадрах Ефросинина решила показать, как перед съемками над ней работают стилисты, чтобы из эффектной красотки превратить ее в эпатажного молодого человека.

На видео ведущая смывает свой макияж, после чего на нее надевают короткий парик с серебристыми волосами, и визажисты начинают свою работу. Дополняет образ Ефросининой эксцентричный серебристый наряд с блестками.

«Не знаю, сколько раз со мной проделали это перевоплощение: для репетиций, прогонов и пресс-показа...Но сегодня вы увидите, что оно того стоило!..П. С. Вдруг вы не досмотрите видео до конца - это не Борис Апрель», - подписала видео ведущая.

На самом деле, она перевоплощалась в один из сценических образов Макса Барских.

Поклонники Маши тут же принялись комментировать пост.

«Не знаю, как Барских, но Боря Апрель копия», «а на Бориса смахнуло», «Круто Маша образ похож», «Очень круто получилось», «Шикарное перевоплощение!!! Удачи!», «Машенька ваш цвет вам намного лучше но все равно красоту ничем не испортить», - пишут люди.

Напомним, безбашенная Ефросинина устроила драку с актрисой "Квартал 95", кадры беспредела: "Вначале дерутся, потом...".

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