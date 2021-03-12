Известная украинская ведущая Маша Ефросинина удивила кадрами драки со своих новых съемок

На своей странице в Инстаграм знаменитость показала, как проходили съемки нового выпуска популярного шоу «Лига смеха». Об этом пишет Politeka.net.

Не так давно ведущая присоединилась к команде «Лиги смеха», и теперь активно пробует себя в роли юмористки. В новом посте она показала себя на съемках недавнего эпизода программы.

Для выступления ведущая выбрала яркий образ, надев красное платье «под кожу» с поясом.

На фото Ефросинина запечатлена как в зале, так и во время юмористического выступления на сцене. Особенно отличился один из номеров, в котором ведущая «устроила драку» с актрисой «Женского Квартала» Татьяной Песик. На кадрах Ефросинина «бьет» противницу кулаком в лицо, а затем таскает ее за волосы.

«Общий язык, как видите, найден», - подписала кадры ведущая.

Ее поклонники тут же принялись комментировать кадры.

«Клаааас! Какая же Вы крутая!», «Вы такая яркая, весёлая и крутая)) с нетерпением ждём выпуск», «Маша, я так рада что Вы в этом сезоне, очень смеялась после выступления с бобрами, думаю сегодня будет опять БОМБА», «Маша, вы супер! Для многих девушек- пример! Люблю вас», «Девочки такие девочки. Вначале дерутся, потом обнимаются. Что-то в этом есть», - пишут люди.

Напомним, подопечные Ефросининой в "Лиге Смеха" передрались прямо на сцене, кадры облетели Сеть: "Твоя мать...".

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина раскрепостилась и дала яркий урок соблазнения, мужу повезло: "Прям жаришка".

Также Politeka писала, что Ефросинина во всем черном козырнула фигурой в коже и латексе: "Боже, какая ты...".