Известная украинская ведущая Маша Ефросинина удивила кадрами драки со своих новых съемок
На своей странице в Инстаграм знаменитость показала, как проходили съемки нового выпуска популярного шоу «Лига смеха». Об этом пишет Politeka.net.
Не так давно ведущая присоединилась к команде «Лиги смеха», и теперь активно пробует себя в роли юмористки. В новом посте она показала себя на съемках недавнего эпизода программы.
Для выступления ведущая выбрала яркий образ, надев красное платье «под кожу» с поясом.
На фото Ефросинина запечатлена как в зале, так и во время юмористического выступления на сцене. Особенно отличился один из номеров, в котором ведущая «устроила драку» с актрисой «Женского Квартала» Татьяной Песик. На кадрах Ефросинина «бьет» противницу кулаком в лицо, а затем таскает ее за волосы.
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«Общий язык, как видите, найден», - подписала кадры ведущая.
Ее поклонники тут же принялись комментировать кадры.
«Клаааас! Какая же Вы крутая!», «Вы такая яркая, весёлая и крутая)) с нетерпением ждём выпуск», «Маша, я так рада что Вы в этом сезоне, очень смеялась после выступления с бобрами, думаю сегодня будет опять БОМБА», «Маша, вы супер! Для многих девушек- пример! Люблю вас», «Девочки такие девочки. Вначале дерутся, потом обнимаются. Что-то в этом есть», - пишут люди.
Напомним, подопечные Ефросининой в "Лиге Смеха" передрались прямо на сцене, кадры облетели Сеть: "Твоя мать...".
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