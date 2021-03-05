Известная украинская ведущая Маша Ефросинина впечатлила видом в коже и латексе

Как сообщает Politeka.net, шоувумен поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она показала свой образ для нового эпизода «Лиги смеха».

Так, Ефросинина анонсировала свою первую игру с командой юмористов.

«Сегодня моя первая игра в «Лиге смеха» с Весёлыми бобрами! Конечно же, пошли с козырей», - написала ведущая.

На снимках она показала себя во время съемок. Ефросинина появляется в двух образах, однако оба они полностью состоят из черной одежды.

Так, вначале Ефросинина появляется в компании артистов, среди которых Сергей Бабкин, Владимир Дантес и Станислав Боклан. На кадрах ведущая одета в облегающие черные брюки, босоножки и стильный кожаный жакет.

Позже Ефросинина вышла на сцену в леггинсах «под латекс» и черном топе с глубоким декольте. Завершили образ черные туфли-лодочки на высоком каблуке.

Поклонники артистки тут же отреагировали на ее пост.

«боже Маша какая ты», «А ноги у вас с Лизой одинаково короткие, жаль», «Стас в образе Гарика. Теперь я видела все!», «Боже, ну я просто прекрасно ещё раз удивлена. Мария вы пример для подражания. Крутая, смелая, милая и ах...нная», «Атомная», «Ох, какие леггинсы, Мария Александровна», «Маша, вы идеал», «Фигура огонь», - пишут люди.

Напомним, Ефросинина поделилась болью, как попрощалась с 17-летней дочкой: «До сих пор перед глазами…».

Как сообщала Politeka, Осадчая с декольте прижалась к Горбунову у всех на виду, поразив даже Ефросинину: «Катя, как же это…».

Также Politeka писала, что расстроенная Ефросинина рассказала о проблеме, которая портит ей жизнь: "Мстит беспощадно...".