Известная украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась откровением о серьезном стрессе, который ей недавно пришлось пережить

В интервью программе «Життя відомих людей» ведущая рассказала, что сильно переживала, когда ее 17-летняя дочь Нана уезжала учиться в Канаду (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу вниз). Произошло это не так давно, и Ефросининой до сих пор тяжело с этим смириться.

Ведущая рассказала, что сама Нана и ее отец начали подготавливать ее к отъезду за несколько лет. Впрочем, это не особо помогло, ведь у матери до сих пор перед глазами момент, когда ее дочь с чемоданами в одиночку идет к терминалу аэропорта.

«Этот момент до сих пор у меня перед глазами…Как она с этими чемоданами и еще каким-то рюкзаком…И мы стоим и у меня как хлынут слезы!», - вспоминает ведущая.

Она рассказала, что сейчас ее дочь живет в общежитии в маленькой комнате.

«Ну, хотела», - добавила ведущая.

Ранее мы писали, что Ефросинина показала, в каком наряде собирается на шоу «Лига смеха». Образ знаменитости получился очень эффектным.

Так, ведущая выбрала стильные желтые брюки свободного кроя, а также черную водолазку из блестящей ткани. Наряд выгодно обтянул фигуру ведущей, подчеркнув ее стройную талию.

Напомним, модница Ефросинина обтянула талию сверкающим нарядом, впечатлив фигурой: "Ну куколка же".

Как сообщала Politeka, Ефросинина кардинально сменила имидж, сразив наповал признанием: «Макс Барских в моей…».

Также Politeka писала, что скромница Ефросинина спустила платьице и дала урок соблазнения: «Маша, вы кайф…».