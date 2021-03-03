Известный телеведущий Юрий Горбунов c супругой Катей Осадчей восхитили видом

Как сообщает Politeka.net, звездная пара поделилась яркими кадрами в Instаgram.

Горбунов и Осадчая пришли поздравить Валерию Гузему – основательнице Guzema Jewelry. 2 марта ей исполнилось 30 лет и по этому случаю прошла громкая вечеринка.

Катя Осадчая появилась на мероприятии в оригинальном черном платье с оголенными плечами, глубоким декольте и пышными рукавами. Часть наряда из бархатной ткани была длинной мини, демонстрируя стройные длинные ноги телеведущей. При этом пышная юбка из другого материала, одетая как-бы поверх, придала шарма и сделала наряд не слишком откровенным.

Дополнила свой образ супруга маленькая шляпка с перьями.

Осадчая в таком наряде буквально произвела фурор. Участники вечеринки выкладывали ее фото в Сети. Не удержалась даже ведущая Маша Ефросинина.

«Ой, как же это красиво, екарный бабай, как же это красиво, Катя. Посмотрите на это», - комментирует она образ коллеги.

Юрий Горбунов в свою очередь показал селфи с супругой, которая нежно к нему прильнула. Его наряд был попроще и ограничился классикой.

Напомним, что Осадчая сняла Горбунова с подросшим сыном с неожиданного ракурса, оценили не все: "Зачем такое показывать?".

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