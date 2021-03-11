Телеведущей Маше Ефросининой, ставшей тренером в новом сезоне "Лиги смеха", достались горячие ребята
Как передает Politeka.net, на официальной страничке шоу в Инстаграм опубликовали любопытные кадры с подопечными Ефромининой, командой под названием "Веселые бобры".
Так, юмористы выступали на сцене, когда двое из них устроили "потасовку". Парни, якобы нанося друг другу тумаки, рухнули на пол и еще некоторое время там боролись.
"Иван, сейчас твои слова, - обратился к одному из хулиганов коллега. - А... ты занят?"
После того, как дебоширы наконец закончили выяснять отношения, раскрылась причина драки.
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"И чтобы я больше тебя с моей женщиной не видел, понял?", - воскликнул один из них.
"Твоя мать имеет право на личную жизнь!", - в сердцах выпалил другой.
Так как в "сториз" нет возможности комментировать, публике не удалось оставить свои отзывы на этот номер "Веселых бобров".
Тем не менее, ребята рассчитывают на победу и, главное, помощь своего тренера. Ранее они писали у себя в Инстаграм:
"Знакомьтесь с нашим тренером, Маша Ефросинина! Очень крутая и высокая! Мы уверены, что Маша нам поможет, в завоевании главного титула нового сезона! Ну что - лец гоу Бобры!".
"Надеюсь, Маша вытянет вас на новые высоты!", - отреагировали пользователи.
До этого мы рассказывали, что Ефросинина поразила внезапным появлением в костюме Кинг Конга. Звезда заявила, что решила добавить "огоньку" в их отношения с мужем, поэтому напялила на себя необычный наряд.
Напомним, модница Ефросинина обтянула талию сверкающим нарядом, впечатлив фигурой: "Ну куколка же".
Как сообщала Politeka, Ефросинина кардинально сменила имидж, сразив наповал признанием: «Макс Барских в моей…».
Также Politeka писала, что скромница Ефросинина спустила платьице и дала урок соблазнения: «Маша, вы кайф…».