Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина показала, в чем хочет встретить своего мужа

Звезда снимается в разных проектах и ведет собственный Ютуб-канал, сообщает Politeka.net. В одном из последних постов Маша пожаловалась, что редко видит мужа.

Красотка решила удивить супруга, появившись перед ним в неожиданном образе, чтобы добавить "огонька" отношениям.

Ведущая опубликовала соответствующее видео в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть, досролльте до конца страницы)

"Когда муж попросил надеть что-то се**уальное", - написала Маша в начале видео.

После этого брюнетка открыла дверь и появилась в костюме гориллы. Звезда красиво подвигалась, а на фоне звучала песня со словами: "Просто здравствуй, просто как дела?".

"Так редко вижу мужа последнее время. Надо бы добавить в отношения огня 🔥", - написала Ефросинина.

За 13 часов видео собрало более 200 тысяч просмотров и много комментариев.

"Мария,на вас хоть мешок из под картошки надеть,все равно мега сек**альная😍", "😂😂😂 се**уальная как никогда 😁вы прекрасны 😍😍", "Очень секси🔥🔥😂😂😂. А главное тепло👏", "Я одна не поняла по костюму, что это за зверь? 🤔🤔🤣🤣🤣", "Маша, вы лучшая😂😂😂", "😂😂😂 поймут те, кто долго в браке", " Муж не сбежал?😂😂😂", "У нас такая же ситуация !!! У меня кегуруми крокодила", "Ахаха 🔥🔥🔥наряд бомба😂", "Без костюма будет се**уальней 😉", "Прям жаришка", - написали пользователи сети.

Напомним, модница Ефросинина обтянула талию сверкающим нарядом, впечатлив фигурой: "Ну куколка же".

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