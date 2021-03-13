Звезда студии «Квартал 95» покорила зрителей шоу «Липсинк баттл», выступив в образе Натальи Могилевской

Популярная юмористка прошла в суперфинал нового шоу благодаря своему яркому выступлению в образе известной певицы. Соответствующий пост появился на странице программы в Инстаграм.

«Итак, в главной битве вечера побеждает Елена Кравец. Ставь + в комментариях, если тоже считаешь, что Елена спародировала Наталью Могилевскую лучше всех. Актриса отправляется в Суперфинал, где с другими участниками будет бороться за золотой пояс», - говорится в посте.

Стоит отметить, что для выхода на сцену Кравец выбрала один из наиболее ярких недавних образов Могилевской. Она выступала в роскошном оранжевом платье в пол с ассиметричной юбкой и ярко-розовой вставкой сбоку. Для полноты образа юмористка примерила парик цвета блонд.

Кравец «исполнила» песню «Я завелась». Чтобы сделать свое выступление более запоминающимся, артистка сопроводила его характерными движениями Могилевской.

Украинцы по достоинству оценили номер юмористки.

«Она лучшая», «Решетник был неотразим. Лена более точно передала повадки. Далее было бы интереснее за Гришей понаблюдать», «Лена настоящая актриса, шикарно спародировала», «Что тут сказать, брависсимо! Ленка восхитительно крутая. Это был разрыв», - пишут люди.

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