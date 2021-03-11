Артистка рассказала о том, как бывает в их семье

Актриса и юмористка из "Квартал 95", Елена Кравец, показала свою пожилую маму

Елена Кравец родилась в 1977 году в семье металлурга и экономиста, передает Politeka.net. Блондинка начинала свой путь с участия в команде КВН, чувствуя поддержку родных.

В одном из последних постов Елена решила показать, как побаловала маму, Надежду Маляшенко. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Артистка записала видео в квартире родного человека. Звезда была в полосатой кофте и кепке, а позади нее стояла мать, которая, казалось, смутилась камеры.

Звезда рассказала, что купила матери новую газовую плиту с разными функциями.

"«Ой, Ленчик, я тут что-то нажала, и все исчезло»



Вы, наверное, тоже слышали такую фразу от своих родителей...) С моими такое иногда бывает, они начинают излишне волноваться, когда остаются наедине с современной техникой, и я порой ловлю себя на том, что раздражаюсь, когда в сотый раз объясняю, что бояться нечего - нужно пробовать!", - поделилась артистка.

Кравец рассказала, что время поменяло ее местами с родителями, ведь раньше - это они терпеливо учили ее чему-то, а теперь - ее очередь.

По словам артистки, в этот раз мама быстро научилась работать с новой техникой.

"У Вас замечательная мама! Крепкого ей здоровья и самых вкусных блюд с новой техникой!)))", "Мама у Вас такой светлый и добрый человек. Почему-то до слёз.❤️", "Ты красотка мама тоже", - написали пользователи сети.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" дерзко бросила вызов Кошевому, покорив ярким выступлением: "До встречи на...".

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