Дочь звезды «Квартал 95» Елены Кравец показала новый дерзкий образ на празднике

Как сообщает Politeka.net, 17-летняя Маша Кравец поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

Так, Маша отправилась на день рождения к подруге, и показала, как оделась на праздник. На фото юная красотка позирует в комнате, украшенной шарами по случаю торжества.

Впрочем, сама Кравец-младшая выбрала для праздника не слишком торжественный наряд. Так, на фото она позирует в свободных джинсах с подкатанными штанинами и черной футболке-оверсайз. Стоит отметить, что этот образ дерзкой пацанки девушке очень идет.

Волосы Маша слегка завила, что добавило ее виду нотку задора и романтики.

«Залетели на бёрздэй пати!», - подписала снимок Кравец.

Подписчики девушки тут же принялись комментировать ее фото.

«вау!», «нереальнооо, Маааш», «Брови очень красивые и причёска крутая», - пишут в комментариях под снимком.

Ранее мы писали, что Маша показала фото из поездки во Львов.

На новых фото Маша позирует на заснеженных улицах города одна и с подругой. Девушка одета по-зимнему тепло: на ней красный пуховик, шапка и перчатки. Судя по счастливому выражению лица, Маша явно довольна поездкой.

Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" с бутылкой в руках показала, как выглядит их с мамой первое января: "Спасибо за...".

Как сообщала Politeka, Кравец из «Квартал 95» растаяла в руках красавчика из «Танців з зірками»: «С Димопулос такой искры не было…».

Также Politeka писала, что юная дочь Кравец из "Квартал 95" показала, как развлекается без взрослых: "Что ты за кайф".