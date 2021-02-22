Дочь звезды «Квартал 95» Елены Кравец показала новый дерзкий образ на празднике
Как сообщает Politeka.net, 17-летняя Маша Кравец поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.
Так, Маша отправилась на день рождения к подруге, и показала, как оделась на праздник. На фото юная красотка позирует в комнате, украшенной шарами по случаю торжества.
Впрочем, сама Кравец-младшая выбрала для праздника не слишком торжественный наряд. Так, на фото она позирует в свободных джинсах с подкатанными штанинами и черной футболке-оверсайз. Стоит отметить, что этот образ дерзкой пацанки девушке очень идет.
Волосы Маша слегка завила, что добавило ее виду нотку задора и романтики.
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«Залетели на бёрздэй пати!», - подписала снимок Кравец.
Подписчики девушки тут же принялись комментировать ее фото.
«вау!», «нереальнооо, Маааш», «Брови очень красивые и причёска крутая», - пишут в комментариях под снимком.
Ранее мы писали, что Маша показала фото из поездки во Львов.
На новых фото Маша позирует на заснеженных улицах города одна и с подругой. Девушка одета по-зимнему тепло: на ней красный пуховик, шапка и перчатки. Судя по счастливому выражению лица, Маша явно довольна поездкой.
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