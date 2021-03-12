Актриса и юмористка из "Квартал 95", Елена Кравец, появилась в образе известной певицы

Артистка уже много лет на сцене и пользуется большой популярностью, передает Politeka.net. Нередко Елена становится участницей различных шоу.

С недавнего времени известная блондинка принимает участие в программе "Липсинк Батл". Суть программы в пародиях знаменитостей.

В этот раз звезда "Квартала 95" появилась в образе известной певицы Тины Тернер.

Кравец была с пышной прической и красными губами. Звезда надела джинсовую куртку, из-под которой выглядывал блестящий топ со смелым декольте.

"Елена Кравец в образе Тины Тернер в сенсационном шоу @lipsyncbattle_ua 🌟...

Стало известно, что за звание лучшего породиста будут соревноваться телеведущая Маша Ефросинина и актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец. Елена будет вживаться в образ Тины Тернер, «спев» ее легендарный хит «Simply the Best». Как тебе ее образ? Коментуй🙌

Смотри второй эпизод «Липсинк батл» 13 марта в 20:15 на «1 + 1», - написали авторы поста.

За два часа пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Кравец до Тины Тернер очень далеко, да и не похожа она на нее совсем", "Не очень", "Я разницы даже не увидела😂😍😳", "Класс 🔥🔥🔥🔥 огонь просто супер сходство есть, но, настоящая Кароль @ tina_karol это она❤️", "Шоу не интересное", "Супер 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👏", "Я думала, что это Пугачева 😂", "Не похожа", "Очень похоже", "Причёска подходит!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" дерзко бросила вызов Кошевому, покорив ярким выступлением: "До встречи на...".

Также Politeka писала, что смелая Кравец из "Квартала 95" поразила новым лицом и сменой имиджа: "Вот это образ!".