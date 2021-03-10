Замужняя украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец внезапно оказалась в кровати с другим
Как сообщает Politeka.net, соответствующие кадры разлетелись по соцсети Инстаграм.
Как известно, сейчас у «Квартала 95» тур по городам Украины.
Юмористы уже выступили в частности в Днепре, Северодонецке и других городах.
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Так, в одном из номеров, которые показывали артисты, Елена Кравец в образе учительницы оказалась в постели со своим бывшим учеником.
«А что ты здесь делаешь?», - спрашивает она парня.
«Вам по порядку рассказать? Закончил школу, поступил, отучился, устроился на работу, купил квартиру и живу здесь», - ответил тот.
«А, прекрасно. А что я здесь делаю?» - спрашивает «учительница», рассматривая стоящую у кровати бутылку из-под вина.
«Ну как вы там в школе говорили? Давай, подумай-подумай», - отвечает «ученик».
Пользователи Сети оценили фрагменты выступлений.
«Прекрасно», «Спасибо вам за ваш труд Вас можно смотреть безконечно», - пишут в комментариях.
Как известно, актриса «Квартал 95» с 2002 года замужем за Сергеем Кравцом. У пары трое детей.
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