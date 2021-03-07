Юмористка из "Квартал 95" Елена Кравец произвела фурор неожиданным образом - актрису сразу и не узнать
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 44-летней звезды в Инстаграм опубликовали яркое фото, на котором Елена предстала в новом для себя амплуа.
Так, Кравец перевоплотилась в американскую певицу Тину Тернер ради участия в шоу звездных пародий "Липсинк батл".
В одном из следующих эфиров актриса появится на сцене в бесстыжем серебристом мини из сеточки и рваной джинсовой курточке. Елена не часто балует публику столь откровенными образами, а тут она явно дала волю своим самым смелым желаниям - с таким вызывающим декольте Кравец еще не видели.
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Образ эффектно дополнили пышная грива и соответстующий грим (пришлось накинуть лет 30 и сделать кожу на много тонов темнее).
"Елена Кравец с перевоплощением в Тину Тернер справилась?.. Лене как актрисе было легко перевоплотиться в этот образ. Номер получился потрясающий, в нем очень много пиротехники, например 12-метровый пиротехнический дождь, который заполнил всю сцену...", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не веря своим глазам:
"Не то, Лена есть Лена"
"Ой, мамочки!😮"
"Ба....!❤️"
"🔥 Огонь!!!"
"Класс! Я подумала, что это фото Тёрнер настоящей🔥👏❤️"
"Больше на Аллегрову"
"Не похожа, верните Лену)"
"Ой, пардон, не признала, Леночка"
"Настоящая Ленуська намного красивее"
Напомним, что пикантное видео Кравец из "Квартал 95" в постели с незнакомцем облетело сеть: "Это позор, это фиаско!"
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